Стефанчук закликав Ткаченка не залишати Мінкульт

Спікер Ради Руслан Стефанчук закликав Олександра Ткаченка змінити рішення про відставку. Спікер заявив, що відповідної заяви міністра культури та інформаційної політики у парламенті немає.

Під час брифінгу у Верховній Раді Стефанчук похвалив Ткаченка. Він сказав, що вважає його одним із найкращих міністрів в уряді.

До теми Ткаченко переконує, що обговорення про його відставку з поста міністра тривають

Я вважаю пана Олександра одним із найкращих міністрів в уряді. Якщо заяви немає у Верховній Раді, може, на то воля божа, тому давайте подумаєте. Я буду дуже радий, якщо ви зміните своє рішення і ми далі будемо будувати українську інформаційну політику та культуру,

– звернувся спікер до Олександра Ткаченка.

Тим часом сам Ткаченко запевнив, що подав заяву про відставку до Верховної Ради. Втім, як стверджує Ткаченко, його подання парламент не зареєстрував. Нової заяви Олександр Ткаченко поки не написав. Втім, він переконує, що готовий це зробити, якщо буде така необхідність.

Що відомо про відставку Ткаченка