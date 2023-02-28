Як дрон ЗСУ без боєприпасів кошмарить переляканих окупантів: потішне відео

28 лютого 2023, 17:04
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Джерело:

Сергій Стерненко

Від початку повномасштабної війни Сили оборони відправили на той світ майже 150 тисяч окупантів. У мережі показали, як росіян не на жарт налякав український дрон.

Відео з безпілотника поширив активіст Сергій Стерненко. Як український дрон буквально-таки кошмарить російських військових, дивіться далі.

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Стерненко зазначив, що це просто FPV-дрон. До того ж він без боєприпасу.

Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички. Ну і росіяни авансом обсираються,
– зазначив активіст.

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Росіяни втікають від дрона: дивіться відео

Втрати ворога станом на ранок 28 лютого

Лише за минулу добу Росія втратила 550 бійців. Загалом Сили оборони вже знищили 149 240 окупантів.

Втрати ворога у техніці:

  • танків – 3388;
  • бойових броньованих машин – 6630;
  • артилерійських систем – 2383;
  • РСЗВ – 478 (+3);
  • засоби ППО – 247;
  • літаків – 300;
  • гелікоптерів – 288;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2051;
  • крилаті ракети – 873;
  • кораблі /катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5252;
  • спеціальна техніка – 230.


Статистика втрат Росії за рік повномасштабної війни проти України/ Інфографіка 24 Каналу

Автор: Юлія Лобурак