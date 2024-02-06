Відповісти має не тільки куратор операції, – Юрчишин про стеження за журналістами Bihus․Info

Народний депутат Ярослав Юрчишин у коментарі 24 Каналу поділився власною думкою щодо того, хто має відповісти за стеження за журналістами Bihus.Info. Він є головою парламентського комітету з питань свободи слова.

Департамент захисту національної державності СБУ, який стежив за медійниками, очолював Роман Семенченко. Чоловіка звільнили. Як стверджують джерела 24 Каналу – це зробив Василь Малюк саме через стеження за журналістами Bihus.Info.

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Чи достатньо звільнити начальника відділу

Це буде напряму залежати від результатів (сподіваюся, незалежного) слідства. Я вважаю, що понести відповідальність має не тільки куратор цієї "операції", а й усі учасники, усі замовники та виконавці. Коли їхні особи підтвердить слідство – сподіваюся, більше цим людям не буде місця в державному апараті,

– висловився Юрчишин.

На дії СБУ відреагували депутати різних партій