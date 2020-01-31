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      Столичні правоохоронці виявили мережу борделів, організатори заробили 17 мільйонів гривень

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      Правоохоронці накрили мережу борделів / kyiv.npu.gov.ua

      Правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, які організували роботу борделів. Тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.

      Спільники шукали клієнтів за допомогою оголошення в інтернеті про послуги еротичного масажу, повідомляє поліція Києва.

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      Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування "масажних" салонів. Під час обшуку вони вилучили: гроші, мобільні телефони, чорнові записи та еротичні іграшки.

      Поліція з’ясувала, що головний організатор – 38-річний уродженець Дніпропетровської області. Отримував 65% прибутку і займався облаштуванням місць для надання сексуальних послуг. Також він незаконно знімав клієнтів прихованою камерою, яка була вмонтована в дзеркало.

      Година "розваг" коштувала від 650 гривень до 10 тисяч гривень, а прибуток склав – 17 мільйонів гривень.

      Столичні правоохоронці накрили мережу борделів / Фото: Нацполіція

      Організовувала роботу борделів мешканка Дніпра, 1989 року народження. А уродженки Запорізької області, 1992 року та 1995 року народження – виконували роль адміністраторів.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Організаторам борделів загрожує до семи років позбавлення волі.

      Обшук у столичних борделях – відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Проституція Торгівля людьми Кримінал
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