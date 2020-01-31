Столичні правоохоронці виявили мережу борделів, організатори заробили 17 мільйонів гривень
Правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, які організували роботу борделів. Тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Спільники шукали клієнтів за допомогою оголошення в інтернеті про послуги еротичного масажу, повідомляє поліція Києва.
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Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування "масажних" салонів. Під час обшуку вони вилучили: гроші, мобільні телефони, чорнові записи та еротичні іграшки.
Поліція з’ясувала, що головний організатор – 38-річний уродженець Дніпропетровської області. Отримував 65% прибутку і займався облаштуванням місць для надання сексуальних послуг. Також він незаконно знімав клієнтів прихованою камерою, яка була вмонтована в дзеркало.
Година "розваг" коштувала від 650 гривень до 10 тисяч гривень, а прибуток склав – 17 мільйонів гривень.
Столичні правоохоронці накрили мережу борделів / Фото: Нацполіція
Організовувала роботу борделів мешканка Дніпра, 1989 року народження. А уродженки Запорізької області, 1992 року та 1995 року народження – виконували роль адміністраторів.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Організаторам борделів загрожує до семи років позбавлення волі.
Обшук у столичних борделях – відео: