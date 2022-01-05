У столиці Казахстану Нур-Султані ввели режим надзвичайної ситуації

Через масові протести у Нур-Султані вводять режим надзвичайної ситуації. Він розпочинає діяти вже 5 січня.

У переліку міст Казахстану, де влада запровадила режим надзвичайної ситуації, поповнення. Тепер обмеження діятимуть і у столиці.

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У Нур-Султані ввели режим надзвичайної ситуації

У столиці Казахстану запровадили режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ вже підписав президент Касим-Жомарт Токаєв. Обмеження в Нур-Султані діятимуть з 5 по 19 січня.

Нагадаємо, раніше режим НС вже ввели в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях.

Режим надзвичайної ситуації передбачає

комендантську годину з 23:00 до 7:00;

посилення охорони громадського порядку, охорони особливо важливих державних і стратегічних об'єктів;

обмеження на свободу пересування;

перевірку документів людей, а також огляд речей та транспорту;

обмеження на в'їзд і виїзд з регіону;

заборону на проведення масових заходів;

заборону на продаж зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, отруйних речовин;

особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту та алкоголю;

вилучення на певний час у людей зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб – ще й бойової та навчальної військової техніки.

Протести в Казахстані: головне

У кількох містах Казахстану тривають протести. Приводом для них стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти.

Влада пішла на поступки: ціну на ресурс знизили, а чинний уряд відправили у відставку. Але протестувальники з вулиць не йдуть. Схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Між мітингувальниками та правоохоронцями спалахують сутички. Влада офіційно повідомила про майже 200 постраждалих, більшість – поліцейські.

Вранці 5 січня на вулиці Алмати вивели БТР, протестувальники палять автівки поліції, лунають звуки вибухів світлошумових гранат. ЗМІ пишуть, що учасники акції захопили адміністрацію в Алматинській області, там спалахнула пожежа.

У мережі також з'явилася інформація, що протестувальники відкрили вогонь по військових.

Важливо – протести у Казахстані: все, що потрібно знати – дивіться відео