Столтенберг та Блінкен обговорили "незвичайну" військову активність Росії біля України
Джерело:Держдеп США
Через ситуацію біля кордону України Ентоні Блінкен та Єнс Столтенберг провели телефонну розмову. Окрім того, темою розмови став порядок денний зустрічі глав МЗС країн НАТО.
Зустріч глав МЗС відбудеться вже 30 листопада – 1 грудня. Пресслужба Держдепу США оприлюднила деталі розмови Держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.
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Блінкен обговорив сьогодні зі Столтенбергом повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України,
– мовиться у повідомленні.
Блінкен зауважив, що з нетерпінням чекає зустрічі міністрів закордонних справ у Ризі. Там відбудеться діалог по всьому спектру питань, які стоять перед НАТО.
Заява експрезидента Євроради
- Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск назвав загрозу російського вторгнення в Україну. серйозною проблемою. Політик наголосив, що про неї говорити у Польщі варто не через призму міграції, а в контексті безпеки України.
- На пресконференції у Варшаві Туск заявив: можливість російської ескалації варто сприймати серйозно.
- Політик також заявив, що вже найближчим часом планує "активно діяти" в українському напрямку.