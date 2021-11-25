Столтенберг та Блінкен обговорили "незвичайну" військову активність Росії біля України

Через ситуацію біля кордону України Ентоні Блінкен та Єнс Столтенберг провели телефонну розмову. Окрім того, темою розмови став порядок денний зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Зустріч глав МЗС відбудеться вже 30 листопада – 1 грудня. Пресслужба Держдепу США оприлюднила деталі розмови Держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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Блінкен обговорив сьогодні зі Столтенбергом повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України,

– мовиться у повідомленні.

Блінкен зауважив, що з нетерпінням чекає зустрічі міністрів закордонних справ у Ризі. Там відбудеться діалог по всьому спектру питань, які стоять перед НАТО.

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