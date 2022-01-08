Столтенберг та дер Ляєн провели зустріч: говорили про Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони спілкувалися про Україну.

Про тему розмови Столтенберг повідомив у мережі. Він зазначив, що Альянс продовжує співпрацю з Євросоюзом.

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Столтенберг та дер Ляєн говорили про Україну

Ми обговорили російське військове нарощування навколо України та ускладнення для безпеки в Європі,

– написав генсек НАТО.

Він додав, що Альянс продовжує координацію зі стратегічним партнером – ЄС. Водночас організація готується до зустрічі ради НАТО – Росія.

Що відомо про зустріч Альянс – Росія

Зустріч ради НАТО – Росія запланована на 12 січня. Вона відбудеться у Брюсселі.

На ній планують обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо.

Столтенберг раніше заявив, що від зустрічі очікують зниження ризиків зі сторони Кремля.

Перед цією зустріччю, а саме 10 січня, пройде засідання комісії Україна – НАТО на рівні послів під головуванням генсека Альянсу. У ньому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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10 січня також пройде зустріч глав Росії та США , на якій вони обговорять "гарантії безпеки". Мовиться про вимоги Москви, аби Альянс не розширявся на схід Європи.

Текст допису Єнса Столтенберга:

Завжди приємно зустрітися з президенткою Єврокомісії. Ми обговорювали нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї та наслідки цього для європейської безпеки. НАТО продовжує координувати роботу з нашим стратегічним партнером ЄС, водночас ми готуємося до зустрічі на раді НАТО – Росія.