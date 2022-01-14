Столтенберг і Джонсон обговорили ситуацію навколо України
Джерело:Єнс Столтенберг у твіттері
Єнс Столтенберг 13 січня провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Політики обговорили безпеку в Європі та ситуацію біля кордонів України.
Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
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Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію в Україні й навколо неї,
– написав Єнс Столтенберг.
Генсек зазначив, що країни-члени військово-політичного союзу "єдині та готові захищати один одного". За його словами, союзники також готові знову зустрічатися у форматі НАТО – Росія.
НАТО не піде не ультиматум щодо України
- Засідання Ради НАТО – Росія відбулося 12 січня у бельгійському Брюсселі. Серед основних тем – проблеми європейської безпеки, зокрема – ситуація біля кордонів України.
- Після переговорів генсек Альянсу відзначив, що розбіжності між сторонами є суттєвими. Єнс Столтенберг вважає, що потрібно прикласти багато зусиль, аби їх подолати.
- Він запевнив, що НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення. Мовляв, лише Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, бути їй членом організації чи ні.
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Текст публікації Єнса Столтенберга:
Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію в Україні й навколо неї. Ми, в НАТО, єдині та готові захищати один одного, а також готові знову зустрічатися в форматі Ради НАТО – Росія.