Столтенберг і Джонсон обговорили ситуацію навколо України

Єнс Столтенберг 13 січня провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Політики обговорили безпеку в Європі та ситуацію біля кордонів України.

Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також Росія об'єднала НАТО та ЄС своїми "гарантіями", – Держдеп США

Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію в Україні й навколо неї,

– написав Єнс Столтенберг.

Генсек зазначив, що країни-члени військово-політичного союзу "єдині та готові захищати один одного". За його словами, союзники також готові знову зустрічатися у форматі НАТО – Росія.

НАТО не піде не ультиматум щодо України

Засідання Ради НАТО – Росія відбулося 12 січня у бельгійському Брюсселі. Серед основних тем – проблеми європейської безпеки, зокрема – ситуація біля кордонів України.

Після переговорів генсек Альянсу відзначив, що розбіжності між сторонами є суттєвими. Єнс Столтенберг вважає, що потрібно прикласти багато зусиль, аби їх подолати.

Він запевнив, що НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення. Мовляв, лише Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, бути їй членом організації чи ні.

Більше про перемовини НАТО – Росія у програмі "Такі справи": дивіться відео



Текст публікації Єнса Столтенберга:​

Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію в Україні й навколо неї. Ми, в НАТО, єдині та готові захищати один одного, а також готові знову зустрічатися в форматі Ради НАТО – Росія.