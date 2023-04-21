НАТО має розібратися з важливою дилемою

Столтенберг відвідав Київ вперше після початку великої війни. Візит очільника НАТО є важливим сигналом на тлі майбутнього Вільнюського саміту НАТО.

Важливі слова Столтенберга

Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що Україна хотіла б отримати на цьому саміті гарантії безпеки ще до приєднання до НАТО.

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Однак така можливість наразі не виглядає достатньо реалістичною. У медіа підкреслювали, що деякі країни виступають проти надання Україні "дорожньої карти" для вступу в Альянс.

Серед цих країн є впливові члени НАТО – США та Німеччина. Їхня позиція робить можливість будь-яких серйозних гарантій на Вільнюському саміті НАТО практично нереалістичною.

Однак за вступ України в НАТО та за гарантіями безпеки для нашої країни потрібно боротися. Тут важливими були слова генсека НАТО про те, що члени Альянсу готуються обговорити ймовірність вступу України до НАТО вже на саміті у Вільнюсі.

Щоправда, Столтенберг підкреслив, що Україна зможе стати членом НАТО тоді, коли прийде час. Це, знову ж таки, відома формула щодо того, що Україна стане членом НАТО після завершення воєнних дій.

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Тут виникає питання, чи буде зацікавлена у такому завершенні воєнних дій сама Росія, якщо відразу ж після того, як війну закінчать, Україну приймуть до НАТО чим унеможливлять подальші агресивні наміри Росії щодо України. З цією дилемою НАТО і слід розібратися.

Без чого не буде контрнаступу ЗСУ

З іншого боку Столтенберг має рацію, коли говорить, що зараз країни НАТО мають зосередитися на воєнній допомозі Україні. Очевидно, що зараз Україна потребує не лише нових видів зброї, а й реалістичної допомоги з приводу посилення своєї протиповітряної оборони, щодо стану якої були досить невтішні прогнози у знаменитих "секретних документах Пентагону".

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Саме "Рамштайн" може стати важливою площадкою для надання Україні не лише нових видів ППО, але й ракет для вже існуючих комплексів. Це є абсолютно необхідно для захисту українського неба від агресивних намірів Росії.

Також важливим є той факт, що країни НАТО мають допомогти Україні зі снарядами. Досі в країнах ЄС продовжуються дискусії щодо процедури постачання снарядів для українського війська. Потрібно, щоб ці дискусії якомога швидше закінчилися ефективним постачанням снарядів на тлі очікування контрнаступу ЗСУ. Без достатньої кількості снарядів не може бути успішного контрнаступу.