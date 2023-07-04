Чи матиме НАТО нового генсека: Столтенберг зробив офіційну заяву

Єнс Столтенберг заявив, що залишається працювати на посаді Генерального секретаря НАТО. Його термін на посаді продовжили ще на рік.

Варто зазначити, що повноваження Єнса Столтенберга продовжили вже не вперше. Він працює на посаді Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з 2014 року.

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Що відомо про продовження повноважень генсека НАТО

Удостоєний рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року,

– заявив Столтенберг.

Посадовець також додав, що трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою забезпечував свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі Альянс є важливішим, ніж будь-коли.

До речі, взимку 2023 року сам Єнс Столтенберг заявляв, що він не продовжуватиме свій мандат на посаді генсека НАТО. Тоді 64-річний посадовець запевняв, що він йде восени 2023 року. Адже його термін на посаді завершувався наприкінці вересня 2023 року.

Глава МЗС України привітав Столтенберга

У МЗС заявили, що очільник міністерства Дмитро Кулеба привітав Єнса Столтенберга із продовженням його терміну як Генерального секретаря НАТО.

Важкі часи потребують сильних лідерів. Єнс Столтенберг продемонстрував саме таке лідерство,

– заявив Кулеба.

12 грудня 2017 року – на 2 роки – до 30 вересня 2020 року;

у березні 2019 року – до 30 вересня 2022 року;

у березні 2022 року (через повномасштабне вторгнення Росії в Україну) – до 30 вересня 2023 року.

Позиція Столтенберга щодо України: останні заяви

Буквально 28 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий захищати своїх від Білорусі та Росії. Щодо подій, пов'язаних з повстанням ПВК "Вагнера", то генсек НАТО сказав, що це "внутрішні справи Росії".

Щодо контрнаступу ЗСУ він заявив, що українське командування ухвалює правильні рішення. Ба більше, завдяки цим рішенням, ЗСУ проривають оборону ворога.

Також Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс у Вільнюсі ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Про що мовиться – читайте за посиланням.

Єнс Столтенберг є норвезьким політиком. Він був прем'єр-міністром Норвегії у 2000 – 2001 та 2005 – 2013 роках. Генсеком НАТО обраний у 2014 році. З 1 жовтня 2014 року вступив на посаду. Повноваження Єнса Столтенберга продовжували декілька разів: