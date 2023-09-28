Столтенберг прибув із візитом в Україну і провів переговори з Зеленським

Із візитом до України прибув генеральний секретар НАТО. Він провів розмову із главою нашої держави.

Візит генеральний секретаря НАТО Єнса Столтенберга не був оголошеним. Генсек Північноатлантичного альянсу провів зустрівся із Володимиром Зеленським.

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Обговорили перебіг бойових дій

Під час переговорів із генсеком НАТО глава держави обговорив перебіг бойових дій в Україні, а також військову допомогу Збройним силам.



Столтенберг та Зеленський дають спільну пресконференцію / Скриншот 24 Каналу

Також Зеленський та Столтенберг поговорили про посилення ППО на тлі атак російських безпілотників. Крім цього, це зумовлено тим, що Росія може поновити удари по енергетичних об'єктах під час опалювального сезону.

На спільній пресконференції Столтенберг також заявив, що українські військові "поступово завойовують позиції" у своєму контрнаступі.

У етері телемарафону розповіли, що також зачепили питання поглиблення співпраці щодо виготовлення зброї. Столтенберг розповів, що закликав членів НАТО інвестувати в Україну.

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