Життєво важливо, – на тлі боїв за Соледар і Бахмут у НАТО зробили ключову заяву
Джерело:Reuters
Єнс Столтенберг – генсек НАТО – розповів, що НАТО має зробити набагато більше для підтримки України. Відповідну заяву він зробив на тлі боїв за Соледар і Бахмут.
Столтенберг заявив, що бої довкола Бахмута та Соледара показують усьому світу сміливість українських військових. Вони воюють заради захисту України.
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Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України. Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше,
– заявив Столтенберг.
Він привітав останні заяви країн-союзниць про допомогу Україні. Зокрема, він згадав оголошення США, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки.
Україна досягла безповоротного імпульсу
- Бен Ходжес – екскомандувач американськими військами в Європі – заявив, що станом на січень 2023 року Україна у війні досягла безповоротного імпульсу. Ініціатива – на боці нашої держави.
- Попереду – ще місяці важких битв. Водночас наразі Ходжес не бачить нічого, щоб могли зробити російські окупанти, аби цю ситуацію переламати.