Життєво важливо, – на тлі боїв за Соледар і Бахмут у НАТО зробили ключову заяву

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – розповів, що НАТО має зробити набагато більше для підтримки України. Відповідну заяву він зробив на тлі боїв за Соледар і Бахмут.

Столтенберг заявив, що бої довкола Бахмута та Соледара показують усьому світу сміливість українських військових. Вони воюють заради захисту України.

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Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України. Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше,

– заявив Столтенберг.

Він привітав останні заяви країн-союзниць про допомогу Україні. Зокрема, він згадав оголошення США, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки.

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