Українське командування робить правильні рішення, – у НАТО прокоментували наступ ЗСУ

Українські воїни протягом останніх тижнів роблять значні успіхи на полі бою, наступаючи на Сході на Півдні. Завдяки правильним рішенням українського командування ЗСУ проривають оборону ворога.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він упевнений в перемозі нашої держави.

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"НАТО не буде стороною конфлікту"

Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування приймає правильні оперативні рішення,

– зауважив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив на тому, що Україна потребує постійної підтримки від союзників, аби визволити свою територію і мати кращі переговорні позиції. Водночас Столтенберг заявив, що НАТО не є і не буде стороною конфлікту.

Додамо, що політик підтвердив початок навчання українських пілотів на винищувачах 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. За його словами, ці навчання показують готовність НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі.

Україна і НАТО: коротко