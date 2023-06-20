Українське командування робить правильні рішення, – у НАТО прокоментували наступ ЗСУ
Джерело:Укрінформ
Українські воїни протягом останніх тижнів роблять значні успіхи на полі бою, наступаючи на Сході на Півдні. Завдяки правильним рішенням українського командування ЗСУ проривають оборону ворога.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він упевнений в перемозі нашої держави.
Дивіться також Столтенберг анонсував рішення, які наблизять Україну до НАТО: Київ хоче швидкого вступу
"НАТО не буде стороною конфлікту"
Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування приймає правильні оперативні рішення,
– зауважив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив на тому, що Україна потребує постійної підтримки від союзників, аби визволити свою територію і мати кращі переговорні позиції. Водночас Столтенберг заявив, що НАТО не є і не буде стороною конфлікту.
Додамо, що політик підтвердив початок навчання українських пілотів на винищувачах 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. За його словами, ці навчання показують готовність НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі.
Україна і НАТО: коротко
- 14 червня депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, згідно з якою закликають запросити Україну до НАТО. "За" проголосували 425 осіб, ще 38 – "проти", а 42 утрималися. У Європарламенті сподіваються на те, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".
- Депутати переконані, що вступ нашої держави до НАТО зміцнить як регіональну, так і світову безпеку, а ще забезпечить поглиблення інтеграції між Україною та євроатлантичною спільнотою.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту у Вільнюсі пообіцяв, що учасники Альянсу підтримають Україну "не лише на словах, а й на ділі".
- До слова, саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11 – 12 липня. На нього запросили Володимира Зеленського.