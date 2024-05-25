"Час настав": Столтенберг закликав країни НАТО зняти для України обмеження на удари по Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що обмеження щодо використання західної зброї Україною для ударів по території Росії слід зняти.

Генсек закликав союзників НАТО, які надають Україні зброю, дозволити використовувати її для ударів по військових цілях у Росії.

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Неопосередковано він натякнув на пом'ягшення політики адміністрації американського презедента Джо Байдена, яка наразі обмежує Україну в тому, щоб атакувати Росію за допомогою наданих США систем.

"Настав час, щоб союзники подумали, що можливо, варто скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони передали Україні", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що це особливо актуально зараз, коли бойові дії точаться на Харківщині, поблизу кордону. Дозвіл застосування зброї дозволив би Україні використовувати цю зброю по законних військових цілях на території Росії.

Україна має право захищатися

Столтенберг наголосив, що росіяни продовжуватимуть атакувати і отримувати певні територіальні здобутки у прикордонні, не рахуючись із втратами.

"Ми повинні пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії", – наполягає Столтенберг.

Критика поставок зброї

Разом з тим генсек розкритикував неспроможність європейських країн виконати вже взяті на себе зобов’язання щодо поставок зброї.

"Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів. Ми не побачили нічого з цього і близького", – сказав він.

Столтенберг визнав, що НАТО має уникати прямої конфронтації з Росії. Водночас він бачить різницю між постачанням зброї і прямою участю у воєнних діях.

"Ми проводимо навчання, ми постачаємо зброю, боєприпаси для України, але ми не будемо брати пряму участь з території НАТО в бойових діях над або в Україні. Тож це інша річ", – наголосив він і додав.

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