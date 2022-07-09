Ще один удар у спину росії: Казахстан вийшов із угоди СНД про валютний комітет
9 липня 2022 , 00:04Читать новость на русском
Джерело:Zonakz
Казахстан вийшов з угоди СНД про Міждержавний валютний комітет. Останній серед іншого мав здійснювати валютний контроль країн з угоди Співдружності незалежних держав (СНД).
Указ про вихід з комітету підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Це трапилось 8 липня й документ набув чинності з дня його підписання.
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Казахстан вийшов з угоди про Міждержавний валютний комітет
Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, укладений в Мінську 25 жовтня 2013 року,
– мовиться у повідомленні.
Міждержавний валютний комітет створювався, щоб:
- сприяти організації співробітництва в галузі валютно-платіжних та кредитних відносин;
- зблизити та вдосконалити валютне законодавство у сфері розрахункових та кредитних відносин;
- розвинути форми та методи координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди;
- співпрацювати та узгоджено діяти в питаннях валютного контролю.
Коротко про стосунки росії та Казахстану
- 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Це трапилось відразу перед владіміром путіним.
- Коментуючи свою заяву, Токаєв сказав, що територіальна цілісність держав має переважати.
- Після цього росія заблокувала в Казахстані 1700 вагонів з російським вугіллям. Натомість Токаєв провів перемовини з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Говорили про можливість збільшення постачання нафти, щоб зменшити кризу з енергоресурсами в Європі.
- На початку липня росія призупинила транзит нафти з Казахстану до Європи, а Казахстан заявив, що хоче експортувати нафту в обхід росії.
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