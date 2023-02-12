Азійська Росія обов’язково відійде Китаю після розміну на Тайвань, – Фейгін
В останні тижні напруження між США і Китаєм набуває загрозливих масштабів. Одним з його тригерів стала поява в небі над США китайської повітряної кулі, яку Вашингтон вважає розвідником. У цьому сенсі знову може загостритись ситуація довкола Тайваню.
Однак за словами російського правозахисника та опозиційного політика Марка Фейгіна, не дивлячись на загрозливу риторику з боку США та Китаю, вони можуть домовитись щодо Тайваню, але ціною Росії. Про це він розповів 24 Каналу.
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Обмін жестами
Він зазначив, що останні події у взаємовідносинах США та Китаю виглядають, як обмін жестами.
Візит Ненсі Пелосі на Тайвань – це теж політичний жест. Вона більше не є спікером. А Китаю потрібно було щось показати, щоб не вважалось, що вони проковтнули її візит. Тому вони запустили той аеростат на територію США,
– припустив Фейгін.
Він нагадав, що після інциденту з повітряною кулею, держсекретар Ентоні Блінкен скасував свій візит до Пекіну. Але, на його думку, перемовини між країнами досить швидко відновляться.
Китай претендує на другу роль у світі
"Немає сумнівів в тому, Китай продовжить концентруватись на озброєнні та переозброєнні. Він вже є найпотужнішою державою з гігантською армією, він має усі необхідні види озброєння, вони багато з яких сам виготовляє. Навіть авіаносці, а це дуже складна продукція в виробництві", – зазначив правозахисник.
За його словами, Китай претендує на другу роль у світі, і має шанси її досягти. Не дарма Джо Байден під час свого виступу в Конгресі заявив, що США готові конкурувати з Китаєм, а не воювати. І все, що робить Пекін нагадує такий саме підхід.
Марк Фейгін про стосунки США та Китаю та долю Росії і Тайваню: дивіться відео
Росія буде змушена здати свої території
"Але Китай наполягає на отриманні свого – щоб йому віддали Тайвань. Я не вважаю, що США ніколи не віддасть Тайвань Китаю. Може бути, що його за певною угодою віддадуть на 50 чи 100 років, залишивши політичну систему, як це було з Гонконгом", – зауважив Фейгін.
На його думку, якщо не буде загострення, США може погодитись з ідеєю "одного Китаю". При цьому може бути визнана територіальна цілісність Китаю, зокрема Сполученими Штатами.
Але за це доведеться щось заплатити, а це означає – здати Москву. Проте Китай продовжить експлуатувати – східний Сибір, Далекий Схід, Байкал. Більше ніхто за Росію чіплятися не буде. Азійська Росія обов'язково відійде Китаю. Політично та юридично можливо поки що ні, а економічно – це однозначно,
– вважає опозиціонер.
Марк Фейгін наголосив, що Росія, яку душать санкції, буде змушена здати свої території для експлуатації Китаю. А китайці вміють експлуатувати. Іншого шляху майже немає – Китай домовиться з США ціною Росії.
Стосунки США та Китаю: останні новини
- У США вивчають уламки збитої напередодні китайської повітряної кулі. За попередніми даними, куля була шпигунською і Китай використовував схожі засоби для шпигунства за іншими країнами. Заява Вашингтона заперечує твердження Пекіна про те, що аеростат був нібито метеозондом.
- Після того, як США збили китайську розвідувальну кулю, Пекін відмовляє у комунікації з Вашингтоном. Схоже, обговорювати ситуацію Китай не має наміру. Так, китайські офіційні особи відхилили спроби міністра оборони США Ллойда Остіна поговорити щодо інциденту. Він хотів зв'язатись з китайським колегою Вей Фенге.
- Торік товарообіг між Китаєм та США досягнув рекордного рівня попри те, що дипломатичні стосунки все ще продовжують погіршуватись. Так імпорт та експорт між двома країнами разом становив 690,6 мільярда доларів. Імпорт США з Китаю торік збільшився до 536,8 мільярда доларів. Все через те, що американські покупці витрачали більше на товари китайського виробництва. Мовиться про іграшки та мобільні телефони.