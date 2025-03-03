Стояв на захисті Луганського аеропорту: в лікарні помер воїн з Тернополя Віктор Рихлевич

Тернопіль втратив ще одного захисника України. Після тривалої боротьби за життя помер захисник України Віктор Рихлевич.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала. Захисник, який пройшов найгарячіші точки війни, стояв на обороні Луганського аеропорту та до останнього боронив Україну.

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Тернопіль прощається з Героєм

Під час виконання бойового завдання 29 липня 2023 року в Запорізькій області Віктор Рихлевич отримав важкі поранення. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося.

Медичні працівники докладали всіх зусиль, щоб врятувати його, проте отримані травми виявилися несумісними з життям.

До слова, Василь Ратушний, рідний брат активіста Романа Ратушного, загинув 27 лютого 2025 року під час бойового виїзду. Захисник був оператором БпЛА "Птахів Мадяра".

Українці в мережі висловлюють співчуття родині Ратушних, зокрема його матері Світлані Поваляєвій та батьку Тарасу Ратушному, а також згадують його як Героя.

На загибель Ратушного відреагували відомі особи, зокрема речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, капітан ЗСУ Масі Найєм.