Страх – це всього лише інструмент, яким агресор хоче нас підкорити, – Епіфаній

Митрополит Епіфаній звернувся до українців через російську ескалацію. Глава ПЦУ зазначив, що не має сумніву, що Україна переможе у війні, проте у цьому їй страх не допоможе.

Предстоятель зазначив, що Україна увійшла у восьмий рік війни – яку не ініціювала і не провокувала. Український народ ніколи не зазіхав на чуже і не загарбував територію.

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Росія поширює "вірус страху", – Епіфаній

На думку Епіфанія, Росія добре знає про силу духу українців і не очікувала від них такої єдності. Адже народ не зламали ані обстріли, ані брехня пропагандистів.

Вже вкотре в паніці російська влада ширить "вірус страху", який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, – погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск. Страх – дійсно небезпечний "вірус", що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас,

– наголосив Епіфаній.

Митрополит закликав не боятись та не падати духом. Адже у 2014 році саме завдяки силі духу вдалось зберегти українську державність та вибороти духовну незалежність у Томосі. З цього часу на фронті сформувалась потужна оборона.

Епіфаній не має сумніву, що Україна переможе

Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша Церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани опікуються військовими. Українська Церква – з українським народом,

– додав предстоятель ПЦУ.

Зеленський повідомив, що Росія тисне на Україну

Зазначимо, що Росія стягнула до українських кордонів десятки тисяч військових. Це у Кремлі називають військовими навчаннями. Міжнародна спільнота висловила підтримку Києву перед загрозою російської агресії.

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За словами президента Зеленського, Кремль прагне тиснути на Україну психологічно. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков радив ветеранам та резервістам бути напоготові до захисту.