Страшний удар "Шахедами" по будинку в Сумах: зросла кількість жертв, серед поранених дитина
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки ворога по 5-поверховому будинку в Сумах. На жаль, кількість загиблих зросла.
Як повідомили у Сумській ОВА, станом на 18:00 кількість загиблих, на жаль, зросла. Внаслідок атаки "Шахедів" по Сумах 2 людини загинули та 19 зазнали поранень.
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Вдалось врятувати ще чотирьох
Як повідомили у МВС, станом на 17:22 з-під завалів вдалось врятувати ще четверо людей. Зазначають, що на місці трагедії все ще продовжують працювати рятувальники.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки російськими окупантами 1 людина загинула, ще 15 – травмовано. Наразі підрозділами ДСНС врятовано 4 особи,
– йдеться у повідомленні.
У ДСНС також уточнили, що до рятувальної операції залучили понад 100 рятувальників та 21 одиницю спеціальної техніки. Зазначають, що наразі триває ліквідація виявлених осередків горіння і розбір пошкоджених конструкцій в житловому секторі.
У Сумах ліквідовують наслідки влучання: відео
Що відомо про потерпілих та їхній стан
За інформацією заступника директора Сумської обласної клінічної лікарні Миколи Савченка, в обласній лікарні наразі перебуває 5 постраждалих від обстрілу.
- чоловік – 31 рік;
- хлопець – 19 років;
- жінка – 53 роки;
- і ще двоє чоловіків 47 років та 48 років.
На час госпіталізації у постраждалих черепно-мозкові травми, мінно-вибухові травми та додаткові ураження.
Щодо жертви – загинула жінка у власній квартирі. Більше деталей про неї наразі не було.
Згодом у Сумській ОВА додали, що станом на 18:00 кількість потерпілих становила 19. При цьому у закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, двоє з яких у важкому стані в реанімації, а ще двоє зазнали травмувань середнього ступеня важкості.
Натомість 15 постраждалим вже була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих є дитина 5 років.Важливо! 3 липня у Сумах прогриміли 4 вибухи внаслідок влучання БпЛА типу Shahed 136. Внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки. Усе, що відомо про атаку ворога станом на зараз, ми зібрали в одному матеріалі – читайте тут.