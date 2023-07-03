Страшний удар "Шахедами" по будинку в Сумах: зросла кількість жертв, серед поранених дитина

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки ворога по 5-поверховому будинку в Сумах. На жаль, кількість загиблих зросла.

Як повідомили у Сумській ОВА, станом на 18:00 кількість загиблих, на жаль, зросла. Внаслідок атаки "Шахедів" по Сумах 2 людини загинули та 19 зазнали поранень.

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Вдалось врятувати ще чотирьох

Як повідомили у МВС, станом на 17:22 з-під завалів вдалось врятувати ще четверо людей. Зазначають, що на місці трагедії все ще продовжують працювати рятувальники.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки російськими окупантами 1 людина загинула, ще 15 – травмовано. Наразі підрозділами ДСНС врятовано 4 особи,

– йдеться у повідомленні.

У ДСНС також уточнили, що до рятувальної операції залучили понад 100 рятувальників та 21 одиницю спеціальної техніки. Зазначають, що наразі триває ліквідація виявлених осередків горіння і розбір пошкоджених конструкцій в житловому секторі.

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Що відомо про потерпілих та їхній стан

За інформацією заступника директора Сумської обласної клінічної лікарні Миколи Савченка, в обласній лікарні наразі перебуває 5 постраждалих від обстрілу.

чоловік – 31 рік;

хлопець – 19 років;

жінка – 53 роки;

і ще двоє чоловіків 47 років та 48 років.

На час госпіталізації у постраждалих черепно-мозкові травми, мінно-вибухові травми та додаткові ураження.

Щодо жертви – загинула жінка у власній квартирі. Більше деталей про неї наразі не було.

Згодом у Сумській ОВА додали, що станом на 18:00 кількість потерпілих становила 19. При цьому у закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, двоє з яких у важкому стані в реанімації, а ще двоє зазнали травмувань середнього ступеня важкості.

Натомість 15 постраждалим вже була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих є дитина 5 років.