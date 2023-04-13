Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на страту українського полоненого росіянами. Він заявив, що Росія порушила Женевські конвенції.

Мовиться про реакцію високопосадовця на відео, на якому росіяни вбивають українського полоненого, відрізавши йому голову. Також Боррель написав, що він шокований.

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Як відповів Боррель на страту українського полоненого

Високопосадовець запевнив, що він "глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого".

Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності,

– запевнив глава дипломатії ЄС.

За його словами, Євросоюз буде з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Напередодні, 12 квітня, глава МЗС України Дмитро Кулеба звертався до Заходу після страти нашого воїна та закликав свій шок конвертувати у реальні дії.

Міністр сказав, що відео російських пропагандистів повертає нас у найтемніші часи.

Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини,

– наголосив глава МЗС України.

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Що відомо про відео страти українського полоненого