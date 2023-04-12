Окупанти жорстоко стратили військового ЗСУ: все що відомо про черговий злочин Росії

Російські окупанти опублікували шокуючі кадри страти українського військовополоненого. На оприлюднених відео видно, як ще живому захиснику ножем відрізали голову.

Відповідне відео з'явилося в мережі ввечері 11 квітня. На ньому видно, як російські загарбники ножем відрізають голову військовому Збройних Сил України. 24 Канал зібрав головну інформацію про черговий жорсткий вчинок російської армії.

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Коли росіяни записали відповідне відео

Окупанти супроводжують свої дії коментарями, характерними для російських військ і пропаганди, на кшталт "працюємо, браття" і пропонують відправити голову командувачу.

Де саме і коли було записане це відео – не відомо. Судячи з того, що дерева на ньому – з зеленим листям, імовірно, його зафільмували ще минулого року.

CNN опублікувало матеріал про цей інцидент. У ньому йдеться про те, що зараз мережею поширюють два різні відео, на яких росіяни страчують полонених. Ймовірно, ролики зроблені у різний час.

Видання зазначає, що ці матеріали окупанти могли відзняти на Бахмутському напрямку, де уже від літа 2022 року тривають запеклі бої. Також, очевидно, злочинці, які відрізають голову українському військовому на одному з роликів, – це загарбники з ПВК "Вагнера".

Реакція на жорстокий вчинок російської армії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що росіяни понесуть відповідальність за злочини, скоєні в Україні.

"За все буде відповідь і відповідальність", – написав він.

Єрмак не конкретизував, які саме злочинні дії росіян має на увазі, але його допис з'явився невдовзі після того, як російські пропагандистські канали почали поширювати відео, на якому зафіксована жорстока страта українського військового.

СБУ почала розслідування

У середу, 12 квітня, СБУ повідомила, що розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаї ведення війни.

Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання,

– підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Реакція президента України

Президент України відреагував на черговий злочин російської армії. Він наголосив, що злочинців обов'язково покарають.

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємся забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору,

– наголосив він.

Росія – гірша за терористів "ІДІЛ"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на жорстоке відео страти українського військового росіянами і закликає вигнати Росії із Ради безпеки ООН та України.

Він назвав Росію гіршою за терористичну організацію "ІДІЛ".

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і щоб вони понесли відповідальність за свої злочини", – йдеться у його повідомленні.