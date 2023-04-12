Відео зі стратою українського військового: Лубінець пояснив, для чого це окупантам
Джерело:Дмитро Лубінець
Російські загарбники оприлюднили жорстоке відео з вбивством українського полоненого, якому ножем відрізали голову. Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, для чого це роблять окупанти.
Лубінець зазначив, що про людські чесноти з боку Росії не йдеться взагалі. Це черговий доказ геноциду українського народу.
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Для чого окупанти оприлюднюють свої злочини
Омбудсман заявив, що оприлюднення страти військового – це контент для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у суспільстві антиукраїнські наративи.
"Хрещення кров’ю". Ймовірно, російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії й знімали все на камери,
– зазначив Лубінець.
Окрім цього, це є елементом залякування своїх військових, у першу чергу, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними будуть вчиняти так само. До того ж це як компромат, що шляху назад уже немає і вести цю загарбницьку війну доведеться до кінця.
"Адже публічна страта полоненого – це ще один доказ порушення норм Женевських Конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя! Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини", – підкреслив Лубінець.
Страта українського військового: що відомо
- Ввечері 11 квітня у мережі почали поширювати відео обезголовлення українського захисника.
- 12 квітня у CNN повідомили про ще одне відео, на якому загарбники також страчують українських бійців. Ймовірно, це відбувалося на Бахмутському напрямку.
- СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за статтею про порушення законів та звичаї ведення війни.
- Володимир Зеленський зазначив, що законна відповідальність буде за все.
- Крім того, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що це справжня геноцидна війна. Цей публічний показ страти – є невипадковим.