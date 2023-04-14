Тінь Гааги нависає: Ступак зауважив цікаву реакцію російських військкорів на страту військового
Днями у мережі з'явилося відео жорстокого вбивства українського військовополоненого. На ньому росіяни безжально відрізають йому голову.
Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, винні за скоєне будуть неодмінно покарані, бо доказів достатньо.
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Чому росіяни притихли
Іван Ступак зазначив, що очікував, що росіяни будуть схвально коментувати відео страти українського захисника. Звісно, багато з них дійсно раділи такій жорстокості.
"Але певна частина коментарів – не простих росіян, а військкорів, окремих пропагандистів була на диво стримана", – пояснив він.
Росіяни писали, що вони не засуджують такі дії, але й водночас не заохочують.
Намагалися у своїх коментарях вийти на умовно нейтральну позицію,
– підкреслив він.
Колишній працівник СБУ розказав, що вони розуміють, що за розв'язування війни навряд чи зможуть отримати покарання, а от за вбивство однієї конкретної людини потрапити в міжнародний розшук цілком можуть.
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Що чекає на росіян
Іван Ступак підкреслив, що страта військового України має прямі докази того, що відбулося жорстоке вбивство. Тим паче, що є відповідне відео без ознак монтажу.
І за саме оцей один злочин можна сісти років на 15–20 причому впевнено. Росіяни продумані й це розуміють,
– наголосив він.
На його думку, народ Росії зовсім по-іншому сприймає розстріл багатоквартирного будинку з танку, бо цей злочин важко ідентифікувати. На відео страти українського захисника зафіксовані конкретні люди.
"Це вже непогана доказова база для того, щоб потім у майбутньому цих людей виловити й дати їм серйозні тюремні терміни", – зауважив ексспівробітник СБУ.
За його словами, ті, хто будуть заохочувати такі злочини теж ризикують сісти до в'язниці. Тож росіяни бояться потрапити під Гаазький трибунал і намагаються стримувати себе у коментарях та публічних висловлюваннях.
Страта українського полоненого: головне
- Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що українська розвідка попередньо встановила, хто стратив українського військового. Також стало відоме місце злочину.
- Водночас Уповноважений Верховної Ради із прав людини заявив, що отримує десятки подібних відео. За його словами, можуть бути тисячі таких випадків.
- До страти військовослужбовця могли бути причетні бійці ПВК "Вагнер". Про це свідчить один із вагнерівців, який втік до Норвегії та упізнав на відео своїх "колег".