"Не треба виключати корейський сценарій": якою може бути стратегія Трампа щодо України

Після інавгурації Дональда Трампа пройшло вже понад 24 години, але поки що новопризначений президент США не представив якогось конкретного плану щодо завершення російсько-української війни. А все тому, що ситуація набагато складніша, ніж Трамп собі уявляв.

В етері 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний припустив, коли нова адміністрація Білого дому оголосить конкретну стратегію щодо завершення війни та до чого Дональд Трамп може штовхати Україну.

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Коли будуть рішення щодо закінчення війни

Дональду Трампу треба буде якось домовлятися з Владіміром Путіним та українцями. За словами військового експерта, якщо президент США проштовхуватиме своє рішення, то йому треба буде змусити, щоб всі сторони, зокрема Путін, пішли на поступки.

Найближчими місяцями якоїсь конкретики чи блискавичних швидких рішень щодо закінчення війни від Дональда Трампа не буде. Можуть відбутися перемовини з Путіним, які, найімовірніше, зайдуть у глухий кут,

– вважає Нарожний.

Він також переконаний, що під час президентства Трампа не буде зупинена військова допомога Україні. Тому що для Трампа це буде такий самий програш, як вихід Америки з Афганістану.

До яких поступок Трамп може схиляти Україну

Найбільш ймовірно, що новопризначений президент США штовхатиме Україну на поступки Росії окупованими територіями. Тобто для нас це означатиме відмову від Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та можливо навіть Харківської. Крім того, Путін захоче, щоб Україна підписала документи про відмову від євроінтеграції та вступу в НАТО.

Зі свого боку Україна може пообіцяти вихід з Курської області в обмін на повернення державних кордонів хоча б до лінії зіткнення 2014 року. Проте такий розвиток подій не задовольнить жодну зі сторін.

"Тож може статися як в Кореї, коли американці взяли олівцем по мапі намалювали кордон між Південною та Північною Кореєю. Однак зробити це не так просто, адже для цього треба близько 500 тисяч особового складу міжнародного контингенту, який стоятиме на цій лінії десятки років", – мовив військовий експерт.

Що треба зробити, аби Путін не міг продовжувати війну

Трамп погрожує Росії, що дасть Україні великі об'єми зброї, яку раніше США не передавали. Можливо, йдеться навіть про ракети Tomahawk. Це може залякати й зупинити Путіна.

Ще один варіант – надання фінансування від США для виробництва Україною зброї. Але тут треба розуміти, що це точно не буде швидко.

Наразі можна сказати, що у Трампа небагато козирів на руках для того, щоб про щось домовлятися з Путіним, окрім як іти на поступки. Зараз ситуація не виглядає договороспроможною з усіма трьома сторонами,

– додав Нарожний.

За його словами, аби у Путіна не було можливості продовжувати війну, насамперед треба знищити російську економіку, що можна зробити за допомогою санкцій.

До слова, Росія виділяє колосальні кошти на війну в Україні. Зокрема, у 2025 році 41% від усіх витрат стосуються війни.