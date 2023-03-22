Російським олігархам пропонують варіант "втечі" з-під санкцій: навіщо це Заходу

Американський дипломат Майкл Макфол запропонував російським олігархам обміняти частину статків на зняття санкцій. Така ініціатива насправді не є новою.

Про це 24 Каналу розповів український підприємець Денис Довгополий. Експосол США в Росії Майкл Макфол разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком входить до міжнародної групи, яка займається розробкою санкцій проти Росії.

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Американський дипломат пропонує російським олігархам відмовитися від половини своїх статків в обмін на зняття або послаблення санкцій Заходу. Кошти мають бути спрямовані на відбудову України.

Escape strategy для олігархів та топчиновників

Як розповів Довгополий, про таку ідею почали говорити ще у квітні 2022 року. За його словами, є кілька груп, які працюють над санкціями та поваленням режиму в Росії. На одному з майданчиків йшлося про те, що США та Європа закручують гайки й водночас заганяють у кут олігархів.

Тобто для них не було exit strategy – стратегії виходу з ситуації, що склалася. Але я намагаюсь використовувати термін escape strategy, тобто можливість для олігархів та російських топчиновників втекти з Росії,

– зазначив підприємець.

Йдеться про те, що російські бізнесмени та високопосадовці мають щось зробити для того, щоб покинути Росію і бути майже сприйнятими у цивілізованому світі.

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"Щур, загнаний у кут, дуже небезпечний"

Довгополий переконаний, що без такої escape strategy олігархи можуть становити певну загрозу.

Ми доносили до Макфола, що щур, загнаний у кут, дуже небезпечний. Треба було залишити невеличкі дверцята, щоб їм можна було втекти. Але треба було б заплатити за це дуже високу ціну,

– сказав підприємець.

Він зауважив, що йдеться не про гроші. Адже будь-яка людина, яка тікає з Росії, наражає своє життя на небезпеку, оскільки російські спецслужби працюють і за кордоном.

Підґрунтя для "двірцевого" перевороту в Росії

За словами підприємця, для російських топчиновників запропонували одну "стратегію втечі", для олігархів – іншу. Пропозиція Макфола з'явилася у публічному просторі саме зараз не просто так.

Звинувачення та ордер на арешт Владіміра Путіна зробили всіх, хто співпрацює з путінським режимом, співучасниками злочинів. Зараз ці 2 категорії людей можуть створити серйозне підґрунтя для "двірцевого" перевороту",

– зазначив Довгополий.

Він додав, що зараз тривають певні перемовини з російськими олігархами та опозиціонерами. Підприємець висловив сподівання, що це принесе певні результати.

Що відбувається у Росії: коротко