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Страви на Святвечір: рецепт смачних та пишних пампухів

17:28, сьогодні 767 Читать новость на русском
Рецепт пампухів на Святвечір
Рецепт пампухів на Святвечір / M&M Photography

Свята Вечеря у переддень Різдва, 6 січня, збирає за столом усю велику родину. В цей вечір на стіл ставлять 12 пісних страв, але попри те, що всі страви пісні – цю вечерю ще називають "багатою".

Святвечір – вечеря перед Різдвом, яка припадає на останній день Різдвяного посту. Ввечері 6 січня, з появою першої зірки на небі, вся родина збирається за Святою вечерею. На столі обов'язково повинні стояти 12 пісних страв на Святвечір. Чіткого переліку страв – немає. Але обов'язковими вважаються: кутя, узвар, борщ, вареники та випічка. Традиційні солодощі – це пампухи з маком, варенням чи какао.

Сайт "24" підготував спецпроект "12 страв на Святвечір". Тут ви знайдете рецепти 12 пісних страв з фото. Кожну із цих страв ви легко зможете приготувати вдома.

Рецепт пампухів на Святвечір

Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 50 г дріжджів
- 250 мл молока
- 1 яйце, 4 жовтки
- 50 г цукру, дрібка солі, пудра
- для начинки: варення, какао чи мак (на вибір)

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Як приготувати пампухи:

1. Розведіть дріжджі в теплій воді, додайте борошно (2 столові ложки) та дрібку цукру і поставте суміш в тепле місце для бродіння.

2. Влийте суміш у миску з рештою борошна, додайте жовтки та розтерте яйце з цукром. Добре вимішайте тісто, щоб воно не прилипало до рук, та залиште в теплому місці на годину.

Рецепт пампухів на Святвечір: як замішати тісто
Рецепт пампухів на Святвечір: як замішати тісто

3. Після того розкачайте тісто. Видавіть склянкою круги, в середину кожного викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста.

4. В якості начинки використовуйте варення, мак або какао з цукром.

Рецепт пампухів на Святвечір: яку взяти начинку
Рецепт пампухів на Святвечір: яку взяти начинку

5. Готові пампухи покладіть на посипану борошном дощечку швом донизу. Залиште їх на 5-10 хвилин, щоб вони піднялися.

6. Для смаження візьміть глибоку посудину, розігрійте в ній олію (коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити). Опускайте по 3-4 пампуха та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.

Рецепт пампухів на Святвечір
Рецепт пампухів на Святвечір

7. Гарячі пампухи посипайте пудрою. Для запаху у пудру можна додати ванільний цукор.

Усі фото: M&M Photography

Смачної куті та щасливого Різдва!

Теги: LifeStyle Різдво Рецепти Новорічні свята Здорове харчування релігія
Джерело: 24 Канал
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