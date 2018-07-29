Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют

Національний банк України ще у 2015 році відмовився від політики фіксованого курсу гривні щодо до "міцних" валют. Але українці за звичкою продовжують відслідковувати курс долара, відповідно, лякаються і починають панікувати, якщо цей самий курс "стрибає". Хоча для гнучкого валютного курсу така ситуація нормальна.

2. Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході

23-річний Кирило Островський у Києві ввечері 24 липня на позашляховику Hummer збив десятирічну дівчинку, коли вона переходила дорогу на зелене світло. Це відбулося на очах у матері дитини. Ким є винуватець смертельної аварії – читайте далі.

3. Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка

16 років тому Україну вразила страшна Скнилівська трагедія. 27 липня 2002 року під час проведення авіашоу у Львові внаслідок падіння СУ-27 загинуло 78 осіб, з них — 28 дітей. Постраждало — ще 250 людей.

4. Псевдоштурм бази "Правого сектору": на чому прокололись автори провокації та чому це важливо

Історія із розповсюдженням фейкового відео із нібито штурмом бази "Правого сектора" з боку СБУ – наочна ілюстрація використання "театралізованих військ Росії" для провокації.

5. Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов

Постараюсь без мата и резких высказываний. Вы делали когда нибудь ремонт? Я делал. Три раза я делал ремонт у себя в квартирах и один раз ремонтировал дачу. Ремонтировал и перестраивал.

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