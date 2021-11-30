Стрільба Бутусова з гаубиці: Арахамія не бачить жодних ознак переслідування журналіста

Давид Арахамія заявив, що не бачить жодних ознак переслідування журналіста Юрія Бутусова. Однак, за словами нардепа, ДБР зобов'язане дослідити всі обставини.

Водночас глава парламентської фракції "Слуга народу" пояснив, що мовиться про перевірку часу та місця події. Про це він повідомив під час брифінгу в понеділок, 29 листопада.

Читайте також У ДБР заявили, що не відкривали справи проти Бутусова

Якби ви побачили на цьому відео мене у бронежилеті, де я стріляв з гармати. Це, як ви вважаєте, було б сприйнято? Що журналіст, що політик не може цього робити, бо це підзвітна зброя, а її використання чітко регламентоване в армії,

– сказав Давид Арахамія.

"Я не думаю, що мова йде про переслідування", – додав народний депутат.

"ДБР шукає привід", – Бутусов

Своєю чергою Юрій Бутусов вважає, що Державне бюро розслідувань шукає привід, аби розпочати за ним стеження. З його слів, "кримінальна справа не має до відео жодного відношення".

Вона була створена не для того, щоб з'ясувати деталі, а просто, щоб був привід, щоб моє ім'я було озвучене ДБР, і отримати можливість відкрити проти мене негласні слідчі розшукові дії, встановити "прослушку", "наружку",

– зазначив журналіст.

"Для цього використали останній пост, який був у фейсбуці, от і все", – підсумував представник ЗМІ.

Що цьому передувало

Журналіст Юрій Бутусов 27 листопада 2021 року оприлюднив у фейсбуці ролик, де стріляє, ймовірно, з гаубиці Д-20 калібром 152 міліметри.

Там він сказав, що це "вогонь по окупантах". Згодом пояснив, що "відео було знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України".

У штабі Операції Об'єднаних сил пояснили, що українські військові на Донбасі не використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Державне бюро розслідувань має намір перевірити відеозапис з Юрієм Бутусовим.