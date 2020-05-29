Стрілянина в Броварах не має стосунку до легальних перевезень, – голова Київської ОДА
За словами міського голови Броварів, причиною стрілянини в місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів пасажирських перевезень, які затверджує Київська обладміністрація. Голова Київської ОДА Василь Володін стверджує, що легальні перевізники не мають жодного стосунку до розбірок.
Самі керівники перевізників це підтвердили. Про це Володін розповів в ефірі 24 каналу.
До теми Мер Броварів назвав ймовірні причини ранкової стрілянини в місті
За його словами, в облдержадміністрації з легальними перевізниками укладені договори. Сьогодні була розмова із двома з них, які працюють у районі Торгмаша в Броварах .
Обидва керівники цих підприємств підтвердили, що вони не мають жодного стосунку до цих розбірок. Вони не брали там участі й наразі працюють у штатному режимі,
– зазначив Володін.
Він ствердив, що будь-які маршрути відкриваються або закриваються винятково з подачі органів місцевого самоврядування. І ці маршрути в тому районі відкривалися за поданням мера міста.
Конкурс перевізників
Також голова Київської ОДА наголосив, що останній конкурс перевізників був у 2018 році, а договори укладають на 5 років.
Ці розбірки, можливо, пов'язані з нелегальними перевезеннями. Я не можу це ні стверджувати, ні відкидати. Облдержадміністрація займається легальними перевезеннями,
– сказав Володін.
Він підсумував, що цим питанням має займатись Укртрансбезпека й Нацполіція, а не місцева влада.
Дивіться відео розмови 24 каналу з головою Київської ОДА:
Що відомо про перестрілку в Броварах
-
Стрілянина в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники перестрілки – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
-
У перестрілці взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, у них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
-
Унаслідок стрілянини щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз усі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.
-
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень. Його заступник Антон Геращенко зауважив, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям у Київській області.
-
Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.