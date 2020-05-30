Стрілянина у Броварах: підозрюваним обирають запобіжний захід
У Броварському міському районному суді обирають запобіжні заходи для організаторів та учасників стрілянини, яка відбулася 29 травня 2020 року.
За засіданням у суді слідкували кореспонденти 24 каналу.
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Служба судової охорони допускала до зали не всіх, а лише по 2 затриманих та до 10 людей у залі суду загалом.
Сторона обвинувачення наполягає на тому, аби було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
З 21 затриманого, яким будуть обирати запобіжний захід, поки у залі тільки перших 2. Наразі журналісти очікують рішень суддів.
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Правоохоронці загалом затримали 28 осіб. З них тільки 21 підозрюваному сьогодні, 30 травня, оберуть запобіжний захід. У зв’язку з тим, що тільки цим людям оголошено обвинувачення.
Дивіться фото із засідання кореспондентки 24 каналу Вікторії Покатілової:
Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:
Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.