У Броварському міському районному суді обирають запобіжні заходи для організаторів та учасників стрілянини, яка відбулася 29 травня 2020 року.

За засіданням у суді слідкували кореспонденти 24 каналу.

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Служба судової охорони допускала до зали не всіх, а лише по 2 затриманих та до 10 людей у залі суду загалом.

Сторона обвинувачення наполягає на тому, аби було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

З 21 затриманого, яким будуть обирати запобіжний захід, поки у залі тільки перших 2. Наразі журналісти очікують рішень суддів.

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Правоохоронці загалом затримали 28 осіб. З них тільки 21 підозрюваному сьогодні, 30 травня, оберуть запобіжний захід. У зв’язку з тим, що тільки цим людям оголошено обвинувачення.

Дивіться фото із засідання кореспондентки 24 каналу Вікторії Покатілової:

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:

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