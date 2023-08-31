Стрілянина у Дніпрі: відкрили кримінальне провадження через посягання на життя патрульних

У Дніпрі 29 серпня між чоловіком та патрульними сталася сутичка, яка закінчилася стріляниною. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника поліції.

Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Втім, у пресслужбі поки не уточнювали, чи оголошували підозру жінці, яка, можливо, була за кермом Jaguar.

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Відкрили справу через посягання на життя правоохоронців

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статею 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця". Санкції цієї статі передбачають від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

У пресслужбі також наголосили, що обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських у Дніпрі будуть встановлені слідчим шляхом.

Відомо, що постраждалу поліцейську після сутички госпіталізували у місцеву лікарню. Місцеві ЗМІ стверджують, що у правоохоронниці зламаний ніс, переламані кістки обличчя, а також є травма голови й серйозні травми кінцівок.

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