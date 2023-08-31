Стрілянина у Дніпрі: відкрили кримінальне провадження через посягання на життя патрульних
Джерело:ГУНП в Дніпропетровській області
У Дніпрі 29 серпня між чоловіком та патрульними сталася сутичка, яка закінчилася стріляниною. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника поліції.
Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Втім, у пресслужбі поки не уточнювали, чи оголошували підозру жінці, яка, можливо, була за кермом Jaguar.
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Відкрили справу через посягання на життя правоохоронців
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статею 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця". Санкції цієї статі передбачають від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
У пресслужбі також наголосили, що обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських у Дніпрі будуть встановлені слідчим шляхом.
Відомо, що постраждалу поліцейську після сутички госпіталізували у місцеву лікарню. Місцеві ЗМІ стверджують, що у правоохоронниці зламаний ніс, переламані кістки обличчя, а також є травма голови й серйозні травми кінцівок.
Чоловік відкрито погрожував поліцейським
- Коли правоохоронці зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху, чоловік та жінка відмовилися виконувати вимоги поліцейських. Натомість вони почали сперечатися та погрожувати правоохоронцям.
- Бодікамери патрульних зафіксували, що чоловік нецензурно висловлювався й погрожував поліцейській. Коли правоохоронниця попросила відійти від неї на 20 метрів, то чоловік знехтував її наказом. Провокатор спілкувався неадекватно та після цього ще й заявив, що викличе адвоката. І тоді поліцейській нібито "буде пи*да".
- У мережі вже встановили особи чоловіка та жінки, які були в автомобілі. Так, чоловік який напав на правоохоронців – 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. Згідно з інформацією у відкритих джерелах, він мав власний бізнес – роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, а також займався організацією поховань і надавав суміжні послуги.
- В салоні автомобіля також була жінка – 22-річна Тетяна Патинка. Як заявила колишня дружина Сілогави, Тетяна була його коханкою. В салоні автомобіля також було двоє дітей Джумбері та його колишньої дружини.