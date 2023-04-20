Почалося щось серйозне: у мережі публікують відео з потужною стріляниною у Новій Каховці

На тимчасово окупованій території частини Запорізької області "щось відбувається". Місцеві мешканці одразу декількох населених пунктів заявляють, що чули звуки перестрілки.

За словами очевидців, ввечері 20 квітня було чути звуки перестрілки та вибухи, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, підозрілі звуки чули у:

Новій Каховці;

Молочанську, що поблизу Токмака.

Тим часом у Бердянську у деяких районах міста чути звуки сирен.

Що відбувається у Новій Каховці: дивіться відео

Зауважимо, що ще 9 квітня на території Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Їх було чути в районі тимчасово окупованого Токмака. Попередньо, наші захисники влучили у розташування російських терористів. Це підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров, 6 гучних вибухів прогриміли у районі тимчасово окупованого Токмака.

До цього мер Мелітополя розповідав, що у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 у Мелітополі. Вибухи двічі лунали на аеродромі і тричі на локомотивному депо.

А 8 квітня загарбникам у тимчасово окупованому Криму було неспокійно – у Феодосії пролунали звуки вибухів. Росіяни у мережі бідкалися, "як це ракета пролетіла через весь Крим". Згодом ставленик Кремля в тимчасово окупованому Криму Сергєй Аксьонов заявив, що нібито збили "українську" ракету. Також за попередньою інформацією, вибухи у Феодосії пролунали неподалік порту.

Над Кирилівкою впав російський вертоліт

Ще один інцидент стався 20 квітня у Кирилівці в Запорізькій області. В море упав гелікоптер з окупантами, пілота викинуло на пляж.

За словами очевидців, 2 російських вертольоти кружляли над пляжом "Золотий берег". Погода була туманною, тому гелікоптер "самоліквідувався", він впав за 500 метрів від берега. Другий вертоліт кружляв за іншим, а потім полетів до окупованого Криму.

Слід нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 308 літаків та 293 гелікоптери.