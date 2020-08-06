В Обухові, що на Київщині, 33-річний водій на автівці синього кольору стріляв біля зупинки громадського транспорту. Постраждала 20-річна дівчина.

Як повідомили у Нацполіції Київщини, поліцейські затримали стрілка та вилучили у нього зброю. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Що відомо про стрілянину

Інцидент трапився ввечері. Водій на автівці синього кольору перебував біля зупинки громадського транспорту. Він раптово здійснив кілька хаотичних пострілів, внаслідок цього постраждала дівчина – продавчиня з кіоску. Вона вибігла на вулицю, коли почула постріли.

Чоловік одразу зник. У той час 20-річну потерпілу доправили до лікарні. Дівчині діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, правоохоронці одразу розпочали оперативно-розшукові заходи, щоб якнайшвидше затримати стрілка. Вони залучили оперативників, слідчих місцевого відділу поліціі за підтримки кримінальної поліціі та відділу кримінального аналізу поліції Київщини.

Стало відомо, яка причина стрілянини

Після затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, з'ясувалось, що конфлікт виник між водіями 2 автомобілів. Вони перебували на світлофорі, однак один з них, під час руху автівки, почав стріляти в автівку іншого чоловіка.



Стрілянина в Обухові / Фото Нацполіція

Що загрожує стрілку

33-річного зловмисника затримали у Києві. У нього вилучили пістолет "Форт-12", набої та дозвільні документи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішуються питання про оголошення підозри чоловіку. Суд згодом обере для нього запобіжний захід.