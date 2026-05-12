Про це інформує Світловодська міська рада.

Дивіться також У Черкасах чоловік стріляв по дітях, які рвали бузок: поліція розпочала перевірку

Що відомо про стрілянину у Світловодській міськраді?

Стрілянина сталася 12 травня у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни. Вогонь зі зброї відкрив перший заступник міського голови Сергій Савич.

Через стрілянину було створено загрозу для життя та здоров'я людей. Відомо про одного постраждалого через вистріл із травматичної зброї. Наразі потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Стверджується, що перед цим протягом дня Савич нібито поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря міськради Максима Бакуменка.

Кадри стрілянини у Світловодській міськраді опублікував заступник міського голови Сергій Савич, який і відкрив вогонь.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику

Наразі правоохоронці та медики працюють на місці події. Поліція затримує зловмисника та проводить усі необхідні слідчі дії.

Світловодська міська рада наголошує: застосування зброї в адміністративній будівлі, погрози та створення небезпеки для людей є абсолютно неприпустимими.

У Світловодській міській раді сталась стрілянина: дивіться фото

Де ще нещодавно сталася стрілянина?

9 травня у одному з районів Черкас невідомий відкрив вогонь по дітях, які рвали бузок біля його приватного будинку. Спочатку чоловік бігав за дітьми з дошками, а згодом почав стріляти із пневматичної зброї.

Того ж дня стрілянину чули і у столиці. У поліції повідомили, що того вечора стався конфлікт між двома чоловіками. У ході бійки один із них дістав травматичний пістолет та вистрілив декілька разів у свого опонента. Потерпілий у задовільному стані, а стрільця затримали.

Щонайменше 5 пострілів пролунало у піцерії на Середньофонтанській вулиці в Одесі 8 травня. Спочатку чоловік відкрив вогонь біля закладу, а згодом зайшов у піцерію й почав усім показувати зброю.