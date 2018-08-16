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Стрілянина на дорозі в Києві: мотоцикліст випустив у водія маршрутки 10 куль

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Мотоцикліст випустив у водія маршрутки 10 куль
Мотоцикліст випустив у водія маршрутки 10 куль / фото з відкритих джерел

Мотоцикліст під час сварки із водієм маршрутки у Києві випустив близько 10 куль в бік чоловіка. Водія автобуса у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 16 серпня на одній зі столичних вулиць виник конфлікт між водієм маршрутки та мотоциклістом, який переріс у стрілянину.

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З'явилися нові подробиці цього інциденту. Так, у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua" інформують, що у стрілянині постраждав водій автобуса №47, його госпіталізували, він перебуває у важкому стані.

Стрілок-мотоцикліст випустив у нього щонайменше 10 куль із травматичної зброї.

Інцидент трапився о 13:30 на вулиці Щербаковського у Шевченківському районі Києва. Автобус та мотоцикл спричинили ДТП, вже після аварії між двома водіями транспортних засобів зав'язалася словесна перепалка, яка переросла у бійку, а далі – у стрілянину.

У поліції інформують, що за фактом бійки зі стріляниною розпочали кримінальне провадження. Стрілка затримали. Відповідно до санкції інкримінованої статті (Хуліганство), йому загрожує до семи років позбавлення волі.

 

Теги: Новини Києва Зброя Аварії та ДТП Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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