Стрілянина у Гідропарку Києва: вбито київського підприємця Бахвалова – ЗМІ

Чоловіком, який помер від вогнепального поранення, отриманого в Гідропарку, виявився мешканець Києва – підприємець Бахвалов, 1978 року народження.

Стрілянина сталася о 15:30 у "Гідропароку" на парковці біля кафе "Очеретяний кіт". Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела.

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Що відомо про стрілянину у Гідропарку Києва

Невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім зник з місця події на іншому автомобілі. Потерпілому надавали медичну допомогу, однак від отриманих вогнепальних поранень він помер.

Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.

Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній із вулиць Дніпровського району столиці.

Поліцейські оголосили спецоперацію із пошуку зловмисника. Наразі вони встановлюють усі обставини та спілкуються із ймовірними свідками. Оголошено план "Сирена".