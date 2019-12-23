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      Стрілянина у Гідропарку Києва: вбито київського підприємця Бахвалова – ЗМІ

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      Стрілянина у Гідропарку Києва

      Чоловіком, який помер від вогнепального поранення, отриманого в Гідропарку, виявився мешканець Києва – підприємець Бахвалов, 1978 року народження.

      Стрілянина сталася о 15:30 у "Гідропароку" на парковці біля кафе "Очеретяний кіт". Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела.

      До теми: У Гідропарку в Києві застрелили чоловіка: нападника шукають

      Що відомо про стрілянину у Гідропарку Києва

      Невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім зник з місця події на іншому автомобілі. Потерпілому надавали медичну допомогу, однак від отриманих вогнепальних поранень він помер.

      Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.

      Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній із вулиць Дніпровського району столиці.

      Поліцейські оголосили спецоперацію із пошуку зловмисника. Наразі вони встановлюють усі обставини та спілкуються із ймовірними свідками. Оголошено план "Сирена".

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Вбивство Стрілянина Новини Києва Кримінальні новини Кримінал
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