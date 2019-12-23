Стрілянина у Гідропарку Києва: вбито київського підприємця Бахвалова – ЗМІ
Чоловіком, який помер від вогнепального поранення, отриманого в Гідропарку, виявився мешканець Києва – підприємець Бахвалов, 1978 року народження.
Стрілянина сталася о 15:30 у "Гідропароку" на парковці біля кафе "Очеретяний кіт". Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела.
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Що відомо про стрілянину у Гідропарку Києва
Невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім зник з місця події на іншому автомобілі. Потерпілому надавали медичну допомогу, однак від отриманих вогнепальних поранень він помер.
Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.
Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній із вулиць Дніпровського району столиці.
Поліцейські оголосили спецоперацію із пошуку зловмисника. Наразі вони встановлюють усі обставини та спілкуються із ймовірними свідками. Оголошено план "Сирена".