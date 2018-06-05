Стрілянина в депутата на Одещині: відоме ім’я постраждалого, опубліковані фото

Депутатом Чорноморської міської ради, в якого невідомий стріляв із травматичної зброї, виявився Сергій Червачов, який за сумісництвом є бізнесменом.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив сам Червачов.

Зазначимо, раніше у поліції повідомили, що в ніч проти 5 червня невідомий з травматичної зброї поранив депутата Чорноморської міської ради.

Додамо, що поранений депутат Червачов очолює земельну комісію Чорноморської міськради.

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Сам депутат написав у соціальній мережі, що інцидент трапився о 00:20, коли Червачов збирався заїхати на своєму авто в гараж.

Стріляли з травматичної зброї через вікно мого автомобіля. Було 5 пострілів. "Швидка" приїхала майже через півгодини після виклику,

– уточнив депутат.

"Всіх, хто переживав про мій стан, хочу заспокоїти: я живий, щоправда, не зовсім здоровий. Допомогу надали в Іллічівській басейновій лікарні. Хірург витяг 2 кулі. Поліція веде слідство", – мовиться у дописі Червачова.