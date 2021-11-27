Стримувати або умиротворяти, – у Байдена думають, як поводитись з Росією

Адміністрація Джо Байдена наразі розглядає кілька варіантів подальшої комунікації з Росією. Цікаво, що вони абсолютно різні, й заперечують один одного.

1 грудня у Ризі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. На неї запросили й очільника українського МЗС Дмитра Кулебу. За даними видання, до цієї зустрічі Адміністрація Байдена обговорює різні варіанти реагування на випадок, якщо Росія вдасться ескалації проти України.

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Які варіанти розглядають у США

Посилення обороноздатності України. Мовиться про забезпечення більшої кількості засобів ППО та іншої військової підтримки, а також введення жорсткіших економічних санкцій проти Росії.

Мовиться про забезпечення більшої кількості засобів ППО та іншої військової підтримки, а також введення жорсткіших економічних санкцій проти Росії. Зниження ризику конфронтації з Росією. Цей варіант передбачає обмеження військових навчань США в Європі, бо Кремль вважає їх "провокативними". Крім того, Вашингтон призупинить військову допомогу Україні.

Адміністрація Байдена також планує відігравати активнішу роль у мінському процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У Держдепу та Адміністрації Байдена різні погляди

Видання пояснює, що такі різні варіанти реагування пов'язані з суперечливими поглядами щодо Росії у вищого керівництва США. Так, Держдеп і Пентагон наполягають на стримуванні Кремля, тоді як Білий дім намагається побудувати "стабільні та передбачувані" відносини з Росією на тлі протистояння з Китаєм та через внутрішні проблеми країни.

Зауважимо, що наразі США не розкрили деталей свого порядку денного на зустрічі НАТО в Ризі.

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