Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Читайте також На Хрещатику спалахнув готель "Дніпро": пожежу вдалось загасити

За даними ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби Стрийського району о 17:53. Внаслідок інциденту зруйновано двоповерхову будівлю.

Наразі на місці вибуху працюють рятувальники та правоохоронці: надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.

Тим часом речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва повідомила Суспільному, що внаслідок пожежі постраждали троє людей – одна жінка та двоє чоловіків.