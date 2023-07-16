Мобілізація строковиків в Україні: на які зміни чекати з 1 серпня
В Україні триває проведення загальної мобілізації під час воєнного стану. З 1 серпня на строковиків чекають деякі зміни.
Цього літа строковики за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Про це детальніше – розповість 24 Канал.
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Що зміниться з 1 серпня
Так, військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.
До того ж з 1 серпня передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.
Мобілізація в Україні: останні новини
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Нові правила бронювання в Україні
- суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;
- підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;
- застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.