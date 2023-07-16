Мобілізація строковиків в Україні: на які зміни чекати з 1 серпня

В Україні триває проведення загальної мобілізації під час воєнного стану. З 1 серпня на строковиків чекають деякі зміни.

Цього літа строковики за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Про це детальніше – розповість 24 Канал.

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Що зміниться з 1 серпня

Так, військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

До того ж з 1 серпня передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.

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