Строковики, оборонці Маріуполя, моряки, бійці за "Чонгар": кого повернула Україна під час обміну
У День незалежності додому повернулися 115 українців, які перебували у російському полоні. Серед них є й ті, хто потрапив у ворожий полон ще на початку повномасштабного вторгнення.
Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики. Це солдати, сержанти та матроси.
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Героїчні захисники з різних напрямків: що відомо про повернених з полону
Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 захисники Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").
Також додому повертаються 6 нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.
Крім цього, вдалося визволити 9 незаконно засуджених оборонців.
Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом,
– мовиться в повідомленні.
У якому стані звільнені
У КШППВ зазначили, що чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям. Або внаслідок поранень, або через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні.
Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати,
– повідомили у штабі.
Додому повернулися 115 захисників: фото КШППВ