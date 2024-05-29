Через шалені втрати на Харківщині: Росія може використовувати строковиків у боях
Джерело:"Атеш"
Кремль зазнав шалених втрат під час наступу в Харківській області. За словами партизанів, підтвердженням цьому є той факт, що зараз Росії, ймовірно, доводиться залучати строковиків до бойових дій.
У середу, 29 травня, у військовому партизанському русі "Атеш" заявили, що окупанти можуть використовувати строковиків у війні проти України. Власне, через наступ на Харківщині, що розпочався 10 травня і невдовзі провалився.
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Росія залучає строковиків до війни
Як зазначають у партизанському русі, їхній агент у 18-й мотострілецькій дивізії збройних сил Росії проінформував про можливе залучення військових строкової служби до бойових дій.
Усі чули про втрати в дивізії та розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає. Повідомляють, що цілі російські роти було знищено під час штурмів Вовчанська,
– пишуть в "Атеш".
Кремлівські бійці, вочевидь, без ентузіазму сприймають факти про втрати російської армії в Харківській області. Тому й одиниці серед військових строкової служби погоджуються укладати контракти зі збройними силами Росії.
Проблеми з кадрами у ворога
- У 2022 році, 21 вересня, Путін оголосив про початок так званої часткової мобілізації в Росії. Про її закінчення офіційні посадовці Кремля сповістили уже через декілька тижнів, однак офіційний указ досі не був виданий, що унеможливлює розірвання контрактів з міністерством оборони Росії та робить службу у війську фактично безстроковою.
- Кремлівські чиновники наголошували, що нібито вдалось залучити близько 300 тисяч військових до армії. Після цього – особливо напередодні псевдовиборів президента у 2024 році – дружини мобілізованих бійців неодноразово намагалися показати своє невдоволення у різних протестних формах.
- Москва дала чітко зрозуміти, що ніхто повертати мобілізованих з фронту не буде. Також Кремль наголошував на тому, що другої хвилі мобілізації нібито не буде та всіляко рекламував добровільне підписання контрактів зі збройними силами Росії. Схоже, що такий рекрутинг не має шаленого успіху: Путіну бійців все-таки не вистачає.
- Станом на 29 травня 2024 року втрати російських окупантів на війні проти України становлять понад пів мільйона осіб – 505 100 представників особового складу. Йдеться як про вбитих, так і про поранених, однак цифра все одно вражає. Крім того, потужності Москви зменшилися на 7 700 танків та 13 тисяч артилерійських систем.