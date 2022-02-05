Сценарію 2014 року бути не може, – у Міноборони підтвердили готовність до наступу Росії

Україну у порівнянні з 2014 роком зараз вирізняє готовність. Наприклад, більше 400 тисяч осіб перебувають в оперативному резерві у разі повномасштабного наступу Росії.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ситуація у 2022 році абсолютно інша.

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Маляр: За ці роки здійснили прорив

Маляр зауважила, що у 2014 році все-таки відбулась тотальна зрада з боку правоохоронців і працівників Збройних сил, зокрема військовослужбовців у Криму. Сьогодні цей фактор є неможливим.

Я б радила порівняти стан наших Збройних сил із 2014 роком і запевнити, що такого сценарію, як у 2014 році просто бути не може,

– наголосила вона.

Також заступниця міністра оборони пояснила, що у 2014 році армія була абсолютно неготовою, а зараз же вона не просто озброєна. "На сьогодні армією керують справжні бойові командири", – додала Маляр.

Ганна Маляр нагадала, що Володимир Зеленський в липні 2021 року призначав на абсолютно всі ключові посади саме бойових командирів.

"Що стосується озброєння, то за ці роки здійснили прорив у сфері озброєння. Наш ворог дуже добре знає, що сьогодні ескалація або просування вглиб території України обійдеться дуже дорого", – підкреслила посадовиця.

Інтерв'ю Ганни Маляр на 24 каналі: дивіться відео



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