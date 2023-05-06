Що робити, якщо студенту прийшла повістка

Наявність права на відстрочку не означає, що не може прийти повістка. Зокрема бувають випадки, коли повістка прийшла студенту.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що потрібно робити у випадку, якщо студенту прийшла повістка.

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Якщо студенту прийшла повістка, необхідно все одно прибути до ТЦК та СП. Йому потрібно подати довідку про зарахування до ВИШу та заяву про надання відстрочки. Натомість ТЦК та СП повинен вже офіційно надати відстрочку та зробити відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Які документи потрібні студенту для отримання відстрочки

Для отримання відстрочки студенту потрібно надати довідку із навчального закладу, студентський квиток, якщо такий є та документи на підтвердження акредитації закладу освіти, якщо це, до прикладу, приватний навчальний заклад.

Документи, які потрібні студентам для відвідання ТЦК та СП:

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідка про зарахування до числа студентів денної форми навчання.

Що робити, якщо студенту відмовили у відстрочці

Якщо студенту з незрозумілих причин таки відмовили у наданні відстрочки й вручили повістку для приєднання до конкретної військової частини, потрібно одразу скаржитися до ТЦК та СП вищого рівня, зокрема, до обласних чи міста Києва ТЦК та СП.

Загалом тут потрібно дуже чітко відстоювати свою позицію, оскільки вже після мобілізації звільнення з цієї підстави фактично буде неможливим. З приводу гарячої лінії Міноборони, то тут, на жаль, склалася ситуація "люди бідкаються, влада розводить руками", тому розраховувати на гарячу лінію особливо не варто,

– сказав юрист.

Він також зауважив, що студента можуть направити на медичний огляд і це нормально.