Після перемоги українська "Стугна" стане бестселером на ринку зброї, – військовий експерт

Після перемоги світ однозначно почне скуповувати український протитанковий ракетний комплекс "Стугна". Збройні Сили творять справжні дива за допомогою цієї красуні.

Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express та військовий експерт Олег Катков. Він наголошує – ще ніхто ніколи не збивав вертольоти в повітрі за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

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Українські ж військові змогли зі "Стугни" двічі знищити російські вертольоти Ка-52. Є два документальних підтвердження. Кумедно, що Ка-52 якраз мають систему попередження, якщо на апарат наводиться лазерне прицілювання. Але це їх не врятувало від "Стугни".

Ніхто ніколи не тренувався збивати зі "Стугни" вертольоти. Це неможливо було. Якби у Коростельова Олега Петровича (керівник КБ "Луч") спитали рік тому, а чи реально збити вертоліт зі "Стугни", він би усміхнувся, поплескав по плечу і сказав би: "Якщо пощастить". А тут два випадки одразу, – наголошує Катков.

"Стугна" буде абсолютним світовим бестселером

За словами військового експерта, "Стугна" і до війни була популярною серед ПТРК на ринку озброєнь. Вона коштує досить невеликі гроші – у 5 разів дешевше за Javelin. На думку Каткова, "Стугна" ще й знищила більше техніки, ніж американський аналог, судячи за кількістю відео.

До того ж концепція виносного пульта, коли оператор сидить на відстані до 50 метрів від пускового механізму довела свою ефективність. Це допомагає не лише убезпечити військового, але й зняти на відео момент ураження ворожої техніки.

Ці відео, як ми палимо російські танки, відіграють величезне значення. Воно не лише підіймає нам дух. Це ж бачать ще й вороги. І російські танкісти розуміють, що з ними буде. Це величезний деморалізуючий фактор для противника, – зазначив Олег Катков.

Окрім цього, за допомогою таких відео продати "Стугну" буде ще легше. Адже потенційні замовники спокійно побачать цей ПТРК в дії: і проти Т-90, і проти БТР-80, який гнав перпендикулярно до ракети, але вона його все одно наздогнала.

Олег Катков про чудові перспективи української "Стугни": дивіться відео

Додамо, відео з використанням ПТРК "Стугна" активно поширювалися в перші місяці війни, коли окупанти любили пересуватися колонами і на Півночі, і на Сході, і на Півдні України. Зараз таких роликів поменшало, адже війна дещо змінилася. Однак відео все одно з'являються. Нещодавно українські військові підбили ще один танк на Херсонщині за допомогою "Стугни".