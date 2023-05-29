Путін переходить до нової концепції військових дій, – політолог про створення нових ПВК в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну на території Росії суттєво побільшало приватних військових кампаній. Армія Росії безсильна проти Збройних Сил України, тому росіяни шукають нові способи для відновлення своєї потужності.

Про це 24 Каналу розповів політолог Дмитро Орєшкін. Він додав, що зараз рано оцінювати військове значення російських ПВК.

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Створення нових ПВК у Росії означає, що кремлівський диктатор Владімір Путін маючи "гіркий досвід" вимушений переходить до нової концепції військових дій.

Армія Путіна друга у світі за розміром військового бюджету. Він становить 65 мільярдів доларів, що вдесятеро більше за бюджет української армії. Попри такі величезні інвестиції, армія Росії неспроможна перемогти ЗСУ.

Диктатор йде на вимушені кроки

Путін у пошуках виходу з програшної ситуації намагається знайти іншу форму військово-політичної організації. Досвід ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина показує президенту Росії, що приватні армії діють краще.

Зараз очільник Кремля власноруч руйнує вертикаль влади, яку так довго будував. Він вимушено формує низку польових командирів.

Особиста кадрова армія, армія Пригожина до пори свого часу підкоряються Путіну. Проте раптом з "дєдушкой", як вже натякав Пригожин, щось станеться, з ним розбиратимуться не за допомогою електоральних чи судових процедур, а за своїми поняттями,

– розповів Орєшкін.

Дії кремлівського диктатора – це вимушені й передбачувані кроки, які руйнують Росію навіть в уявленні Путіна. В уявленні нормальних європейських стандартів російську державність зруйновано вже давно, бо державність це системність інституцій: вибори, суди, парламентаризм, федералізм тощо.

Російський президент все замкнув на собі й тепер з'ясовується те, що він так довго будував, навіть у воєнному сенсі погано працює.

"Путіну доводиться шукати альтернативи й підривати єдність, про яку він так багато говорив", – додав політолог.

Навіщо Путін створює нові ПВК у Росії: дивіться відео

Що відомо про створення нових ПВК у Росії