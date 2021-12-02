Створює роз'єднаність у Європі, – прем'єр-міністр Латвії про загрозу Росії

За словами прем'єр-міністра Латвії Криш'яніса Каріньша, Росія прагне порушити спокій Європи. Саме тому збільшує війська на українських кордонах.

Каріньша пояснив, що Європа не розуміє наміри Росії, коли та стягує війська до кордонів з Україною. За його словами, майбутню агресію може зупинити велика допомога від Заходу.

До теми Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік

"Все це є частиною одного взаємопов'язаного набору подій, які, здається, на якомусь рівні дестабілізують або створюють роз'єднаність у Європі", – зазначив він.

Збільшення російських військ на кордоні з Україною: останні новини

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Ризі сказали про необхідність уникнути ескалації на кордоні Росії та України. Вони зазначили, що будь-яка агресія матиме високу ціну для Москви.

Росія у листопаді 2021 року підвищувала бойові можливості й постачала озброєння для російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що у разі нового нападу Росія матиме наслідки.

Про загрозу від Росії попереджають у МЗС Естонії.

Велика Британія і Швеція сказали про готовність направити в Україну підрозділи сил спецпризначення. Мовиться про підрозділ особливої повітряної служби, полк спеціальної розвідки, а також військових медиків, інженерів та зв'язківців.