"Я ета заснял" і "бабушка, я баюсь": як росіяни "переживали" за падіння свого літака

17 липня російський штурмовик Су-25 влетів у море в Єйську. Сталося це вдень, тож за авіакатастрофою спостерігали десятки людей, які відпочивали в той момент.

Практично відразу ж вони почали викладати у мережу відео з моментом падіння. Слід зауважити, що реакції очевидців досить дивні, адже вони не про співчуття та переживання.

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Одні були у захваті, інші – у паніці

Почнімо з очевидця, котрий був у захваті від того, що йому вдалося зняти. Адже йому в об'єктив потрапила справжня сенсація, яка явно набере чимало лайків і поширень у мережі. І він не схибив, відео ми поширимо. Але також звернемо увагу на його рівень емпатії.

Знижується… Очманіти! Літак упав, цей (пілот – 24 Канал) катапультувався. Я це зняв, хах! Очманіти,

– каже із захватом він.

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Тим часом інша очевидиця, яка в той момент перебувала на пляжі, не настільки захоплена побаченим. Спочатку вона подумала, що це якісь навчання. Але коли зрозуміла, що все серйозно, видала чергову мемну фразу.

Бабуся, я боюся,

– бідкається вона.

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Її ролик вдало змонтували з вибухами, які торік були у Криму та легендарною фразою "Мамочка, нада свалівать".

Тим часом інша користувачка мережі просто доповідає своїм підписникам, що сталося. Мовляв, впав військовий літак у море, і що над ним кружляє інший. Рівень співчуття до пілота, який перебував у повітряному судні, дорівнює нулю.

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