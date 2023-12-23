Не вперше уже, – Ігнат розповів, як витончено вдалось приземлити російські Су-34

Росія щодня втрачає зброю, зокрема літаки. Так, арсенал винищувачів-бомбардувальників Су-34 ворога одним махом зменшився на 3 одиниці. Деталі стосовно цього озвучили у Повітряних силах.

У п'ятницю, 22 грудня, командувач ПС Микола Олещук писав про "жорстку посадку" трьох російських суден на Півдні. Згодом речник відомства Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV" розповів, за яких обставин вдалось уразити Су-34, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти

Ліквідація Су-34

Представник Повітряних сил констатує, що це вже не перша ситуація, коли нам вдається приземлити одразу декілька російських авіасуден. Зокрема, у травні в Брянській області Росії в один день "загадково впали" літаки Су-34 і Су-35, а також вертоліт Мі-8.

Блискавично і витончено (вдалось знищити Су-34 – 24 Канал). Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька,

– констатував Ігнат.

За словами спікера, три російські винищувачі вдалося підловити, коли вони виконували ризикову операцію. Власне, намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінією зіткнення.

Ризикнули невдало. Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити КАБами на більшу глибину оборони… Коли руки чешуться завдати удару, то, відповідно, треба підлетіти ближче. Сподіваємося, таких ризиків росіяни будуть робити більше і ми будемо бачити більше збитих російських "Сушок".

Юрій Ігнат згадав, що керовані авіаційні бомби (КАБи), які мають масу в 500 кілограмів, можуть летіти від 20 до 25 кілометрів в глибину нашої оборони. Водночас загалом – на відстань до 70 кілометрів.

Більше про це