Велика перевага, що екіпаж відправився на "концерт", – Тизенгаузен про розбиття ворожого Су-34

В Росії розбився четвертий за два роки винищувач-бомбардувальник Су-34. Авіатроща сталась 11 червня під час нібито "виконання навчально-тренувального польоту" у Північній Осетії.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що однією з гучних катастроф за участю Су-34 було падіння цього літака на багатоповерхівку у Єйську в Росії. Це сталося у жовтні 2023 року і призвело до загибелі людей і значних руйнувань.

До теми Карма в дії за Україну і Сирію: що відомо про російський Су-34, який розбився у Північній Осетії

Росія не здатна випускати нові літаки

Він нагадав, що той Су-34 прямував, щоб завдавати ударів по території України, але впав в Росії.

Це карма, коли літак з повними баками впав на будинок, де жили родини цих льотчиків. А скільки КАБів, які призначались для ударів по Україні, падають на будинки росіян,

– підкреслив Тизенгаузен.

Водночас падіння Су-34 11 червня в Південній Осетії має особливе значення.

Велика перевага, що екіпаж відправився на "концерт". Навчання пілотів керувати таким літаком – тривалий та дорогий процес,

– пояснив він.

Також не можна стверджувати, що ця катастрофа є результатом запровадження санкцій, коли в Росію не надходить важливе комплектування для літаків, що призводить до таких наслідків. Проте цей чинник також варто враховувати, адже росіяни змушені використовувати замінники оригінальних деталей.

"Однак цей Су-34 імовірно було виготовлено до війни, тому що зараз Росія в режимі санкцій не здатна випускати нові літаки", – зауважив політтехнолог.

"Біль" Путіна

Ще одна болюча втрата росіян – "надсучасний" винищувач Су-57, який було уражено на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області.

В Росії виникла велика проблема з виробництвом цих літаків, нібито "п'ятого покоління". Індія спочатку підписала контракт з росіянами на співфінансування його виробництва, проте згодом вийшла з нього.

"Ураження Су-57 – це величезний удар по репутації Росії, коли дорогий літак (Індії росіяни хотіли продавати ці винищувачі по 100 мільйонів доларів – 24 Канал) нищать дешеві дрони. Проте ці безпілотники спричинили не тільки фінансові збитки, але ще більшого психологічного "болю" вони завдали Владіміру Путіну і військовій верхівці Росії", – впевнений Борис Тизенгаузен.

Що відомо про авіатрощу з Су-34