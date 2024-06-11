Велика перевага, що екіпаж відправився на "концерт", – Тизенгаузен про розбиття ворожого Су-34
В Росії розбився четвертий за два роки винищувач-бомбардувальник Су-34. Авіатроща сталась 11 червня під час нібито "виконання навчально-тренувального польоту" у Північній Осетії.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що однією з гучних катастроф за участю Су-34 було падіння цього літака на багатоповерхівку у Єйську в Росії. Це сталося у жовтні 2023 року і призвело до загибелі людей і значних руйнувань.
До теми Карма в дії за Україну і Сирію: що відомо про російський Су-34, який розбився у Північній Осетії
Росія не здатна випускати нові літаки
Він нагадав, що той Су-34 прямував, щоб завдавати ударів по території України, але впав в Росії.
Це карма, коли літак з повними баками впав на будинок, де жили родини цих льотчиків. А скільки КАБів, які призначались для ударів по Україні, падають на будинки росіян,
– підкреслив Тизенгаузен.
Водночас падіння Су-34 11 червня в Південній Осетії має особливе значення.
Велика перевага, що екіпаж відправився на "концерт". Навчання пілотів керувати таким літаком – тривалий та дорогий процес,
– пояснив він.
Також не можна стверджувати, що ця катастрофа є результатом запровадження санкцій, коли в Росію не надходить важливе комплектування для літаків, що призводить до таких наслідків. Проте цей чинник також варто враховувати, адже росіяни змушені використовувати замінники оригінальних деталей.
"Однак цей Су-34 імовірно було виготовлено до війни, тому що зараз Росія в режимі санкцій не здатна випускати нові літаки", – зауважив політтехнолог.
"Біль" Путіна
Ще одна болюча втрата росіян – "надсучасний" винищувач Су-57, який було уражено на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області.
В Росії виникла велика проблема з виробництвом цих літаків, нібито "п'ятого покоління". Індія спочатку підписала контракт з росіянами на співфінансування його виробництва, проте згодом вийшла з нього.
"Ураження Су-57 – це величезний удар по репутації Росії, коли дорогий літак (Індії росіяни хотіли продавати ці винищувачі по 100 мільйонів доларів – 24 Канал) нищать дешеві дрони. Проте ці безпілотники спричинили не тільки фінансові збитки, але ще більшого психологічного "болю" вони завдали Владіміру Путіну і військовій верхівці Росії", – впевнений Борис Тизенгаузен.
Що відомо про авіатрощу з Су-34
- В горах Північної Осетії 11 червня розбився російський літак нібито під час "виконання навчально-тренувального польоту". Росіяни стверджують, що причиною катастрофи стала "технічна несправність".
- Російські пабліки, посилаючись на слова місцевих жителів, писали, що вночі літак вдарився об скелю поблизу села Гірський Дзуарікау. За даними міноборони Росії, екіпаж Су-34 загинув.
- Водночас відомий блогер-пропагандист поширив версію, що Су-34 розбився під час "перебазування на інший аеродром у горах Північної Осетії".
- Раніше Су-34 також зазнавали небойових втрат. У вересні 2023 року літак не зміг випустити одну зі стійок шасі через "технічну несправність". Екіпаж Су-34 катапультувався. У лютому 2023-го також цей літак зазнав авіакатастрофи. А жовтні 2022 року Су-34 впав на житловий будинок у Єйську.